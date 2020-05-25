Коронавирус Доллар очнулся: важное предупреждение для украинцев, «через неделю будет…»

2020-05-25 18:30 4875

Курс доллара в Украине после нескольких недель снижения внезапно перешел к росту

Эксперты объяснили, в чем причина и рассказали, чего ждать от курса в ближайшее время.

Отмечается, что главная причина изменения курса кроется в том, что иностранцы начали активно скупать доллары накануне перехода на "адаптивный карантин".

При этом аналитик Вадим Иосуб считает, что говорить о смене тенденции пока еще рано.

"Пока рано говорить о развороте тенденции. Весьма вероятно, что на "узком" рынке к росту валюты могли привести действия нескольких крупных покупателей. По мере исчерпания их спроса гривна может вернуться к укреплению", – отметил эксперт.

По его оценкам, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7-26,8 грн, а наличный в банках будет стоить около 26,6/26,9 грн (22 мая курс составил 26,7 грн/$). По прогнозу аналитика Андрея Шевчишина, гривна не утратит свои позиции. Он ожидает курс в рамках 26,6-26,8 грн/$.

Также эксперты отмечают, что сотрудничество с Международным валютным фондом положительно скажется на курсе в длительной перспективе.

"Сотрудничество с МВФ в перспективе ближайших 12 месяцев позитивно повлияет на гривну и снимет риски глубокой девальвации. Однако краткосрочно рынок будет находиться под влиянием спроса и предложения", – добавляет Шевчишин.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 25 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,75 гривен за доллар. Курс на 1 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 25 мая установлен на таком уровне: 26,7556 гривен за 1 доллар (-0,0143 грн). При этом курс доллара на 21 мая составляет 26,7699 гривен за 1 доллар.

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