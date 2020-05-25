Коронавирус Доллар очнулся: важное предупреждение для украинцев, «через неделю будет…»

2020-05-25 18:30 4875
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Курс доллара в Украине после нескольких недель снижения внезапно перешел к росту

Эксперты объяснили, в чем причина и рассказали, чего ждать от курса в ближайшее время.

Отмечается, что главная причина изменения курса кроется в том, что иностранцы начали активно скупать доллары накануне перехода на "адаптивный карантин".

При этом аналитик Вадим Иосуб считает, что говорить о смене тенденции пока еще рано.

"Пока рано говорить о развороте тенденции. Весьма вероятно, что на "узком" рынке к росту валюты могли привести действия нескольких крупных покупателей. По мере исчерпания их спроса гривна может вернуться к укреплению", – отметил эксперт.

По его оценкам, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7-26,8 грн, а наличный в банках будет стоить около 26,6/26,9 грн (22 мая курс составил 26,7 грн/$). По прогнозу аналитика Андрея Шевчишина, гривна не утратит свои позиции. Он ожидает курс в рамках 26,6-26,8 грн/$.

Также эксперты отмечают, что сотрудничество с Международным валютным фондом положительно скажется на курсе в длительной перспективе.

 "Сотрудничество с МВФ в перспективе ближайших 12 месяцев позитивно повлияет на гривну и снимет риски глубокой девальвации. Однако краткосрочно рынок будет находиться под влиянием спроса и предложения", – добавляет Шевчишин.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 25 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,75 гривен за доллар. Курс на 1 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 25 мая установлен на таком уровне: 26,7556 гривен за 1 доллар (-0,0143 грн). При этом курс доллара на 21 мая составляет 26,7699 гривен за 1 доллар.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

МИД раскрыл точные данные по заражению украинцев за границей

2020-05-25 15:46 309

Как изменился за выходные официальный курс доллара и евро

2020-05-25 13:42 372

Доллар обвалится сразу после выходных, НБУ поразил новыми цифрами: чего ждать украинцам

2020-05-24 14:30 7191

Курс валют на 22 мая: В Украине резко подорожали доллар и евро

2020-05-22 11:42 846

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Минобразования: В вузах с 1 июня возможно проведение сессий

2020-05-25 21:00 273

Ляшко рассказал, как избежать второй волны COVID

2020-05-25 20:30 234

Как изменятся правила авиаперелетов в Европу для украинцев

2020-05-25 20:00 324

Медики назвали основную мишень коронавируса в организме

2020-05-25 19:30 363
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Минобразования: В вузах с 1 июня возможно проведение сессий 2020-05-25 21:00 273
Ляшко рассказал, как избежать второй волны COVID 2020-05-25 20:30 234
Как изменятся правила авиаперелетов в Европу для украинцев 2020-05-25 20:00 324
Медики назвали основную мишень коронавируса в организме 2020-05-25 19:30 363

Лента

22:00 Синоптик сообщила, как долго циклон над Черным морем будет портить погоду в Украине
21:30 Не было мотивов для самоубийства: эксперты оценили версии гибели нардепа Давиденко
21:00 Минобразования: В вузах с 1 июня возможно проведение сессий
20:30 Ляшко рассказал, как избежать второй волны COVID
20:00 Как изменятся правила авиаперелетов в Европу для украинцев
19:30 Медики назвали основную мишень коронавируса в организме
19:00 Чисора анонсировал новый бой против Александра Усика
18:40 На выборах мэра Киева из кандидатов от «Слуги народа» самый высокий рейтинг у Разумкова
18:30 Доллар очнулся: важное предупреждение для украинцев, «через неделю будет…»
18:00 Почему для Украины критически важен новый транш МВФ: названы главные факторы