Коронавирус В Минобразования сообщили, когда в вузах возобновятся сессии

2020-05-26 22:00 111

В школах Украине на этой неделе заканчивается учебный год, а в вузах с 1 июня уже смогут возобновиться экзаменационные сессии в группах не более 10 человек.

Об этом рассказала во вторник, 26 мая, и.о. министра образования Любомира Мандзий в эфире канала «Украина 24».

«В этом учебном году будет сохранена стандартная учебная структура (175 учебных дней). На этой неделе заканчивается учебный процесс в учреждениях общего среднего образования. По предусмотренной процедуре занятия длятся до конца мая», – сказала она.

Мандзий также рассказала, как будут проводиться занятия и экзамены в высших учебных заведениях.

«Что касается проведения экзаменационных сессий в вузах, с 1 июня это возможно при условии соблюдения всех противоэпидемических мер и в группах не более 10 человек. Но все это зависит от отдельной административной территории, потому что перед ослаблением карантина должно быть принято решение областной комиссии.

Если эпидемиологическая ситуация в области позволяет, то карантин смягчается. Если нет, то вузы в большинстве готовы к проведению экзаменационной сессии дистанционно», – сообщила она.

Ранее мы писали, что в Министерстве образования и науки Украины заявили о переносе на месяц вступительной кампании в вузы, подавать заявления в приемные комиссии можно будет с 1 августа.

Также мы писали, Министерство образования и науки Украины утвердило график проведения внешнего независимого оценивания. Первое тестирование состоится 25 июня по математике. Первые результаты можно получить до 17 июля.

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