Коронавирус Из США прибыл уже девятый спецрейс с эвакуированными украинцами

2020-05-28 10:12 183

Еще 277 украинцев, которые не смогли вернуться домой из-за карантинных ограничений, прибыли спецрейсом из США, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Это уже 9-й спецрейс из США с момента закрытия Украиной границ.

"277 граждан возвращаются домой в Украину из США. Специальный коммерческий самолет забрал людей из Нью-Йорка. Это уже девятый спецрейс, организованный украинской стороной в период карантина", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, Кабмин Украины с 12 марта ввел национальный карантин, с 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

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