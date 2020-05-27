Коронавирус Обнаружен новый мировой очаг COVID-19 - могут погибнуть сотни тысяч

2020-05-28 11:10 213
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Латинская Америка стала новым мировым очагом всплеска эпидемии коронавируса. Впереди страны данного реиона ждут крайне тяжелые недели.

Как заявила директор Всемирной организации здравоохранения по Северной и Южной Америке Карисса Этьен, этот регион уже обошел Европу и США по количеству ежедневно инфицированных. 

Так, Бразилии предстоит пройти долгий путь, прежде чем она увидит конец эпидемии, заявила представитель ВОЗ. Она напомнила, что ежедневный уровень смертности в Бразилии стал самым высоким в мире.

По данным Института оценки здоровья университета университета Вашингтона (IHME), общее число умерших в стране может увеличиться в пять раз, до 125 000 к началу августа.

Этьен также выразила обеспокоенность ускорением роста заболеваемости в Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале и Никарагуа.

По прогнозу IHME, к августу в Перу будет зарегистрировано около 20 000 случаев смерти от COVID-19 и количество больных превысит наличие коек в отделениях интенсивной терапии.

Кроме того, число смертей в Чили увеличится почти до 12 000, в Мексике - 7 000, в Эквадоре - 6 000, в Аргентине - 5 500, а в Колумбии - до 4500 в Колумбии.

Одной из самых благополучных стран в регионе является Куба, где неплохо справляются с COVID-19. Там IHME прогнозирует, что число погибших к августу составит всего 82 человека.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА После запуска общественного транспорта число зараженных за сутки почти удвоилось

2020-05-28 12:43 84

Из США прибыл уже девятый спецрейс с эвакуированными украинцами

2020-05-28 10:12 180

Накануне Дня Киева возобновят работу столичные ТРЦ, но с ограничениями

2020-05-28 08:39 225

Авиасообщение в Украине могут возобновить с 15 июня - МОЗ раскрыл планы

2020-05-28 08:11 303

Еще новости в разделе "Коронавирус"

КАРТА После запуска общественного транспорта число зараженных за сутки почти удвоилось

2020-05-28 12:43 84

Обнаружен новый мировой очаг COVID-19 - могут погибнуть сотни тысяч

2020-05-28 11:10 213

В этом году День Киева пройдет в режиме онлайн - программа 31 мая

2020-05-28 10:41 177

Из США прибыл уже девятый спецрейс с эвакуированными украинцами

2020-05-28 10:12 180
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

КАРТА После запуска общественного транспорта число зараженных за сутки почти удвоилось 2020-05-28 12:43 84
Обнаружен новый мировой очаг COVID-19 - могут погибнуть сотни тысяч 2020-05-28 11:10 213
В этом году День Киева пройдет в режиме онлайн - программа 31 мая 2020-05-28 10:41 177
Из США прибыл уже девятый спецрейс с эвакуированными украинцами 2020-05-28 10:12 180

Лента

КАРТА 12:43 После запуска общественного транспорта число зараженных за сутки почти удвоилось
18+ 12:15 Disney впервые выставил мультфильм о нетрадиционной ориентации
КАРТА 11:42 Сегодня во всех областях Украины пройдут дожди с грозами, но холодно не будет
11:10 Обнаружен новый мировой очаг COVID-19 - могут погибнуть сотни тысяч
10:41 В этом году День Киева пройдет в режиме онлайн - программа 31 мая
10:12 Из США прибыл уже девятый спецрейс с эвакуированными украинцами
09:38 30 мая в Польше резко ослабят карантин - разрешат не носить маску
09:14 Названо точное время и место финального матча Кубка Украины по футболу
08:39 Накануне Дня Киева возобновят работу столичные ТРЦ, но с ограничениями
08:11 Авиасообщение в Украине могут возобновить с 15 июня - МОЗ раскрыл планы