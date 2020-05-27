Коронавирус Зарубежный отдых для украинцев станет еще менее доступным

2020-05-27 16:30 102

Граждане потратят вдвое меньше денег на заграничные поездки из-за ухудшения потребительских настроений.



Расходы украинцев на заграничный отдых в текущем году снизятся вдвое из-за экономического кризиса и эпидемии коронавируса. Такое мнение выразил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб в интервью изданию Лига, опубликованном в среду, 27 мая.

"В прошлом году это было около $9 млрд в год. Сейчас в лучшем случае будет половина", - сказал он. Сологуб предположил, что это связано с ухудшением потребительских настроений.



"Склонность к сбережениям действительно увеличится, поскольку никто не понимает, что с этой эпидемией будет дальше. Но это не значит, что люди совсем перестанут потреблять", - отметил замглавы Нацбанка.



Он подчеркнул, что восстановление потребления в любом случае будет не быстрым. "Нужно понимать, что так или иначе некоторые ограничения останутся. Например, футбол без зрителей, концерты, которые еще неизвестно, будут ли вообще проводиться в этом году", - пояснил Сологуб.



Напомним, Украина и Турция договариваются о возобновлении туризма. В первую очередь стоит вопрос о восстановлении регулярного авиационного сообщения между странами.

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