Коронавирус Укрзализныця запустила еще ряд поездов: список

2020-05-27 17:00 435

Укрзализныця начала продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования.

Об этом сообщает сайт УЗ.

Отмечается, что поезда отправятся в рейсы с 1 июня.

Продажа открыта на следующие поезда:

№8/7 Одесса-Харьков,

№20/19 Лисичанск-Киев,

№53/54 Днепр-Одесса,

№63/64 Харьков-Киев,

№105/106 Киев-Одесса,

№791/792 Киев-Кременчуг,

№81/82 Харьков-Новоалексеевка,

№125/126 Киев-Константиновка,

№10/9 Киев-Мариуполь.

Также сообщается, что продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №8/7 Одесса-Харьков, там продается 100% мест.

На данный момент билет можно приобрести лишь онлайн, однако в ближайшее время обещают открыть продажу и через кассы.

В УЗ также напомнили что пассажиров в вагоны будут пускать только в защитных масках. При посадке также будут мерить температуру тела.

Следует отметить, что 26 мая Укрзализныця постепенно начала восстанавливать движение пассажирских поездов и открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити+, которые с 1 июня отправятся в рейсы.

Следует отметить, что в Украине по состоянию на утро 27 мая, зафиксирован официально 321 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), что меньше показателя за 26 мая, когда было 339 случаев.

Всего в стране 21 905 случаев заражения. За прошедшие сутки болезнь побороли 420 человек (всего 7995), а умерло – 14 (всего 658).

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