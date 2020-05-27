Коронавирус Медики назвали органы, которые нужно проверить после перенесенного коронавируса

2020-05-27 20:30 51

Биолог Анча Баранова, работающая на базе Университета Джорджа Мейсона, рассказала, что нужно проверить тем, кто уже переболел коронавирусом. По ее словам, необходимо провести обследование почек, легких и мозга.

Мозг, легкие и почки являются основополагающими системами, которые ответственны за жизнедеятельность организма. В связи с этим их и нужно проверить первыми после того, как человек переболел COVID-19.

Как напомнила Баранова, обследованием должен заниматься пульмонолог. Что касается почек, то их состояние определяется по биохимическому анализу крови. Если результат будет неудовлетворительным, то необходимо записаться на консультацию к нефрологу.

Кроме того, ученые доказали воздействие коронавирусной инфекции на почки. Медик при просмотре результатов анализов пациента должен обратить внимание на скорость клубочковой фильтрации.

При COVID-19 существует огромный риск нейровоспалений. Биолог обратила внимание на то, что у переболевших коронавирусом людей может ухудшиться память, не исключены боли в голове. В данном случае необходимо обратиться к невропатологу.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине