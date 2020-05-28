Коронавирус Бразилия вышла на первое место в мире по распространению коронавируса

2020-05-28 13:44 273
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Бразилия вышла на первое место по суточному приросту заболеваемости коронавируса в мире, обогнав США.

По данным Worldometers, за минувшие сутки в Бразилии выявили 22301 случай заболевания, тогда как в США - 20546 случаев.

Всего в мире уже 5 794 000 заболевших коронавирусом, 357 509 больных умерли, 2 499 544 – выздоровели.

Уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 45,9 против 45,2 в среду. В США он достиг 309 человек, Испании - 580, Великобритании - 552, Италии - 547, Бразилии - 121, Франции - 438, Германии - 102, Турции - 53, Иране - 90, Индии - 3, Перу - 121, Китае - 3.

Украина сейчас находится на 36 месте в мире по заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки зафиксирован скачек - выявили 477 инфицированных, при этом 444 человек выздоровели, а 11 - умерли.

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