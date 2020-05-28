Украина В Украине вернут обязательный для всех техосмотр авто - стали известны детали

2020-05-28 14:45 513

Мининфраструктуры вносит на рассмотрение Верховной Рады законопроект о правилах техосмотра автомобилей.

Как сообщил министр Владислав Криклий, возвращение ранее отмененного в Украине обязательного техосмотра для всех легковых автомобилей – одно из условий соглашения об ассоциации с ЕС.

Но соответствующие законопроекты, которые вносились в парламент ранее, не устраивали представителей Евросоюза как потенциально коррупционные. Криклий пообещал учесть эти замечания.

"Будет проект закона об общегосударственном техническом осмотре - но это будет не в том виде, как это было, когда к этому были причастны полицейские. В частности, никаких монополий в нем не будет", - сказал министр.

Напомним, Верховный суд постановил, что полиция не имеет права штрафовать за отсутствие техосмотра служебные автомобили и грузовой коммерческий транспорт.

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