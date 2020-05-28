Украина Кличко рассказал, как работает метро Киева после снятия карантинного запрета

2020-05-29 13:16 81

В киевском метрополитене число пассажиров за день растет в среднем на 100 тысяч человек.

"Столичное метро в третий день после возобновления работы, перевезло 536 тысяч пассажиров. А за первые два дня - в общем 773 тысяч. То есть, ежедневно пассажиропоток в подземке растет в среднем на 100 тысяч человек", - заявил мэр Виталий Кличко.

По его словам, уже работу восстановили 345 автобусов, 326 троллейбусов, 242 трамвая и более 80 маршруток КП Киевпастранс. Пассажиров перевозят и маршрутные такси частных перевозчиков, их более 1000 единиц.

Напомним, в рамках второго этапа ослабления карантина с 22 мая в Киеве возобновил работу наземный общественный транспорт, а с 25 мая - метрополитен.

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