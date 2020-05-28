Украина Система автофиксации: в полиции рассказали, как будут штрафовать водителей на евробляхах

2020-05-28 18:00 84

С введением системы автоматической фиксации нарушений ПДД предусмотрено два варианта вручения постановления об уплачивании штрафа водителям автомобилей на иностранной регистрации, что зависит от того, кто является владельцем автомобиля.

Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий.

"Автомобили на иностранной регистрации, здесь нужно разделять два пути - когда такое авто было ввезено на территорию государства гражданином Украины, в данном контексте штраф будет получать лицо, которое ввезло автомобиль. Такое лицо получает штраф в общем порядке", - сказал Билошицкий.

По его словам, другой вариант - когда авто ввезено иностранцем или лицом без гражданства. В таком случае при выезде за пределы нашего государства, в случае наличия правонарушения, представители Госпогранслужбы вручают постановление лицу и предлагают оплатить электронным путем.

"Два такие механизма предусмотрены и будут работать", - сообщил Билошицкий.

Напомним, в Украине с 1 июня заработают первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации.

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