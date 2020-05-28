Коронавирус Пригородные электрички с 1 июня поедут в 10 областях Украины

2020-05-28 19:00 309
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Компания "Укрзализныця", которая постепенно выходит из карантина, с 1 июня начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов.

Об этом сообщается на сайте АО со ссылкой на и.о. председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика.

Как отметил Юрик, сейчас компания получила разрешение на запуск нескольких электричек в 10 областях. И уже со следующей недели восстановят свои маршруты 214 пригородных поездов.

К 28 мая "Укрзализныця" получила решения об ослаблении карантина с 1 июня от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Поэтому с 1 июня начнут курсировать:

  • в филиале "Донецкая железная дорога" - 38 поездов;
  • на Львовской железной дороге - 20 поездов;
  • на Одесской железной дороге - 44 поезда;
  • на Южной железной дороге - 112 поездов.

В случае принятия в дальнейшем аналогичных решений региональными комиссиями возобновление движения пригородных поездов будет продолжаться.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Из США прибыл уже девятый спецрейс с эвакуированными украинцами

2020-05-28 10:12 300

Названо точное время и место финального матча Кубка Украины по футболу

2020-05-28 09:14 435

Железнодорожные пассажирские перевозки запустят уже на этой неделе

2020-05-27 08:37 486

Третий этап отмены карантина в Украине - с 1 июня запустят поезда и автобусы дальнего следования

2020-05-27 08:12 1023

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Ляшко рассказал, когда ожидать нулевой статистики по COVID-19

2020-05-28 20:30 189

Пригородные электрички с 1 июня поедут в 10 областях Украины

2020-05-28 19:00 309

Идеальная среда: китайские ученые выяснили оптимальную температуру для развития Covid-19

2020-05-28 17:30 327

Ученые заявили, что лёгкая форма коронавируса может сформировать иммунитет

2020-05-28 17:00 267
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Ляшко рассказал, когда ожидать нулевой статистики по COVID-19 2020-05-28 20:30 189
Пригородные электрички с 1 июня поедут в 10 областях Украины 2020-05-28 19:00 309
Идеальная среда: китайские ученые выяснили оптимальную температуру для развития Covid-19 2020-05-28 17:30 327
Ученые заявили, что лёгкая форма коронавируса может сформировать иммунитет 2020-05-28 17:00 267

Лента

22:00 Украина откроет 66 пунктов пропуска на границе
21:30 Украинцам рассказали, когда и для кого введут новую пенсионную систему
21:00 Украинским водителям вернут обязательный техосмотр
20:30 Ляшко рассказал, когда ожидать нулевой статистики по COVID-19
20:00 Шмыгаль разъяснил, что будет с коммунальными тарифами
19:30 Украина начнет запуск ракет без космодрома - глава Нацкосмического агентства
19:00 Пригородные электрички с 1 июня поедут в 10 областях Украины
18:30 В Украине упростили получение первого паспорта и ИНН: где и как их оформить
18:00 Система автофиксации: в полиции рассказали, как будут штрафовать водителей на евробляхах
17:30 Идеальная среда: китайские ученые выяснили оптимальную температуру для развития Covid-19