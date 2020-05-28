Коронавирус Пригородные электрички с 1 июня поедут в 10 областях Украины

2020-05-28 19:00 309

Компания "Укрзализныця", которая постепенно выходит из карантина, с 1 июня начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов.

Об этом сообщается на сайте АО со ссылкой на и.о. председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика.

Как отметил Юрик, сейчас компания получила разрешение на запуск нескольких электричек в 10 областях. И уже со следующей недели восстановят свои маршруты 214 пригородных поездов.

К 28 мая "Укрзализныця" получила решения об ослаблении карантина с 1 июня от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Поэтому с 1 июня начнут курсировать:

в филиале "Донецкая железная дорога" - 38 поездов;

на Львовской железной дороге - 20 поездов;

на Одесской железной дороге - 44 поезда;

на Южной железной дороге - 112 поездов.

В случае принятия в дальнейшем аналогичных решений региональными комиссиями возобновление движения пригородных поездов будет продолжаться.

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