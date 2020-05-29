Мир Facebook, Twitter и Google отреагировали на указ Трампа о соцсетях

2020-05-29 09:40 228

Facebook и Google заявили, что указ президента США Дональда Трампа о социальных сетях может нанести ущерб интернету и цифровой экономике.

Отмечается, что социальные сети в течение длительного времени призывали цензурировать все, что может оскорбить.

"Подвергая компании потенциальной ответственности за все, что говорят миллиарды людей по всему миру, тем самым наказывают компании, которые предпочитают разрешать спорные речи, и поощряют платформы цензурировать все, что может оскорбить кого-либо", - сказал представитель Facebook Энди Стоун в своем заявлении.

В Google считают, что указ Трампа может повредить американской экономике.

"Подрыв раздела 230 таким образом нанесет ущерб американской экономике и ее глобальному лидерству в области свободы интернета", - отметила пресс-секретарь Google Рива Шуто.

В свою очередь руководство Twitter назвало реакционным и политизированным указ Трампа о регулировании деятельности социальных сетей. В компании заявили, что он представляет опасность для будущего онлайн-высказываний и свободы в интернете, заявили в компании.

Ранее президент Трамп подписал указ, который, как сообщили в Белом доме, даст властям больше возможностей для регулирования деятельности соцсетей.

Согласно тексту указа, он нацелен на 230 раздел американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года. Раздел 230 предусматривает широкий иммунитет для веб-сайтов, которые курируют и модерируют свои собственные платформы. В нем отмечается, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.

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