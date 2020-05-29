Мир Facebook, Twitter и Google отреагировали на указ Трампа о соцсетях

2020-05-29 09:40 228
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Facebook и Google заявили, что указ президента США Дональда Трампа о социальных сетях может нанести ущерб интернету и цифровой экономике.

Отмечается, что социальные сети в течение длительного времени призывали цензурировать все, что может оскорбить.

"Подвергая компании потенциальной ответственности за все, что говорят миллиарды людей по всему миру, тем самым наказывают компании, которые предпочитают разрешать спорные речи, и поощряют платформы цензурировать все, что может оскорбить кого-либо", - сказал представитель Facebook Энди Стоун в своем заявлении.

В Google считают, что указ Трампа может повредить американской экономике.

"Подрыв раздела 230 таким образом нанесет ущерб американской экономике и ее глобальному лидерству в области свободы интернета", - отметила пресс-секретарь Google Рива Шуто.

В свою очередь руководство Twitter назвало реакционным и политизированным указ Трампа о регулировании деятельности социальных сетей. В компании заявили, что он представляет опасность для будущего онлайн-высказываний и свободы в интернете, заявили в компании.

Ранее президент Трамп подписал указ, который, как сообщили в Белом доме, даст властям больше возможностей для регулирования деятельности соцсетей.

Согласно тексту указа, он нацелен на 230 раздел американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года. Раздел 230 предусматривает широкий иммунитет для веб-сайтов, которые курируют и модерируют свои собственные платформы. В нем отмечается, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В разгар пандемии Трамп захотел провести очный саммит G7 в Вашингтоне

2020-05-21 12:44 882

Трампу нужен компромат: озвучен тревожный прогноз по отношениям США и Украины

2020-05-19 18:00 2238

Дональд Трамп поставил ультиматум ВОЗ - требует радикальных перемен

2020-05-19 13:42 627

Трамп пригрозил полным разрывом отношений с Китаем

2020-05-14 19:30 1119

Еще новости в разделе "Мир"

Меган Маркл и принц Гарри обратились в полицию из-за использования дронов

2020-05-29 13:42 42

Facebook, Twitter и Google отреагировали на указ Трампа о соцсетях

2020-05-29 09:40 228

видео SpaceX и NASA запускает человека в космос: онлайн-трансляция

2020-05-27 20:00 897

ПОЛНЫЙ СПИСОК Путеводитель-2020: Какие страны и когда откроют границы для туристов

2020-05-27 11:40 2199
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Меган Маркл и принц Гарри обратились в полицию из-за использования дронов 2020-05-29 13:42 42
Facebook, Twitter и Google отреагировали на указ Трампа о соцсетях 2020-05-29 09:40 228
видео SpaceX и NASA запускает человека в космос: онлайн-трансляция 2020-05-27 20:00 897
ПОЛНЫЙ СПИСОК Путеводитель-2020: Какие страны и когда откроют границы для туристов 2020-05-27 11:40 2199

Лента

13:42 Меган Маркл и принц Гарри обратились в полицию из-за использования дронов
13:16 Кличко рассказал, как работает метро Киева после снятия карантинного запрета
12:44 Печерский суд наложил арест на коллекцию картин Порошенко
12:10 Что происходит с долларом и евро - НБУ опустил курсы основных валют
КАРТА 11:45 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ: грозовые дожди и потепление
фото 11:12 Вооруженный конфликт перевозчиков Броварах - Аваков раскрыл детали ЧП под Киевом
10:43 У Порошенко заявили, что "видосик" ГБР - не повод явиться на допрос
10:11 1 июня Укрзализныця запустит первые поезда и электрички - какие направления открыты
09:40 Facebook, Twitter и Google отреагировали на указ Трампа о соцсетях
09:12 В Киеве будут перекрывать станции метро в час пик - просят не паниковать