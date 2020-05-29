Коронавирус Впервые за 124 года отменен знаменитый Бостонский марафон

2020-05-29 17:28 102

Из-за пандемии коронавируса впервые за 124-летнюю историю отменили Бостонский марафон.

"Нашим главным приоритетом по-прежнему является сохранение здоровья сообщества, а также наших сотрудников, участников, волонтеров, зрителей и болельщиков", − подчеркнул исполнительный директор Бостонского марафона Том Грилк.

Изначально забег должен был состояться 20 апреля, позднее его перенесли на 14 сентября.

Всем зарегистрировавшимся на марафон будут возмещены расходы на вступительные взносы. Кроме того, каждый желающий получит возможность принять участие в виртуальной версии марафона. Для этого надо самостоятельно пробежать дистанцию и предоставить соответствующие подтверждения.

Все спортсмены, прошедшие виртуальный марафон, получат официальную программу Бостонского марафона, футболку участника, нагрудник бегуна и медаль.

Бостонский марафон – один из старейших и престижных марафонов мира. Впервые он был проведен в 1897 году.

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