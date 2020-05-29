Украина У Порошенко заявили, что "видосик" ГБР - не повод явиться на допрос

2020-05-29 10:43 177
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Бывший президент Петр Порошенко сегодня не придет на допрос в ГБР относительно незаконного перемещения 43 картин и возможного незаконного прослушивания его разговоров с екс-вице-президентом США Джозефом Байденом.

Об этом заявили адвокаты Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань.

На эти допросы Порошенко вызвали через видео на сайте ГБР, а не путем вручения повестки, как это предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом.

"Они (следователи ГБР) пытались внедрить в Украине такую практику, чтобы вручение повестки можно было заменить вывешиванием "видосика" на сайте ГБР с тем, чтобы считать это надлежащим уведомлением свидетеля. Этого не будет", — заявил Новиков.

"УПК предусматривает, что повестка должна быть вручена за три дня до даты явки на допрос. При этом при этом УПК четко устанавливает, что при исчислении этого срока первый день не учитывается. … А мы знаем, что все эти противозаконные действия начались только вчера", — отметил Головань.

Напомним, 27 мая ГБР через свой интернет-сайт вызвал Порошенко на допрос по двум делам: в отношении незаконного перемещения через границу картин и за возможное незаконное прослушивание его разговоров с Байденом.

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