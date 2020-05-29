Коронавирус Пик Covid-19 в Украине пройден, но на очереди вторая волна заражения

2020-05-29 21:36 90
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Минздрав намерен изменить стратегию борьбы с коронавирусом во время второй волны, эти меры будут направлены на предотвращение нового тотального карантина. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В МОЗ уверяют, что Украине следует уже сейчас готовиться ко второй волне коронавируса, потому что она может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.

"Мы должны подготовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем меры... Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совершенно иную стратегию борьбы, когда будет вторая волна", - отметил Ляшко.

Сейчас в МОЗ полагают, что важно предотвратить наслоение различных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали одновременно.

Напомним, по оценкам Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса в Украине, пик эпидемии Covid-19 уже прошел.

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