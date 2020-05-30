Украина Машины "поплыли": появилось видео потопа в Киеве из-за сильного дождя

2020-05-30 12:00 246

Киев в очередной раз столкнулся с серьезными проблемами из-за обильных осадков, которые обрушились на столицу в ночь на 30 мая.

Как сообщает Telegram-канал "Киев сейчас", самой сложной ситуация оказалась на левом берегу, где в районе метро Черниговская автомобили буквально "плывут" по дорогам.

"В Киеве как только дождь, так и сразу транспортный коллапс", - говорится в подписи к видео, опубликованном в сети.

На кадрах видно, что вода остается на дорогах и никуда не уходит, что заметно отражается на движении транспорта в столице.

По состоянию на 10:00 30 мая дождь в столице так и не прекратился.

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