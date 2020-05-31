Коронавирус В ВСУ удвоилось число больных Covid-19

2020-05-31 13:30 141
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В Вооруженных силах Украины по данным на субботу, 30 мая, 107 человек заболели Covid-19. Причем, судя по сводкам Командования медицинских сил ВСУ, 59 заболевших коронавирусом выявили за последние три дня. До этого в ВСУ на лечении находились 48 человек.

"По состоянию на 10.00 30 мая в Вооруженных силах Украины болеет 107 человек острой респираторной болезнью Covid-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 111 человек, летальных исходов - 3. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 452 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 45 человек", - отмечают военные медики.

В учреждениях здравоохранения находится 13 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

В ведомстве говорят, что согласно анализу заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения, "чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе".

По состоянию на 30 мая в Украине лабораторно подтверждено 23 204 случая заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки зафиксированы 393 новых случая заболевания. Известно о 696 летальных исходах от коронавируса, 9311 пациентов выздоровели.

 
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