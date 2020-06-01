Украина Украинцев предупредили о повышении цен на воду

2020-06-01 08:45 66

Украинцев, проживающих в домах с централизованным водоснабжением, ждет очередной неприятный сюрприз: тариф на холодную воду будет значительно повышен.

Такое решение приняла Нацкомиссия по регулированию электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Подорожать вода должна только с января 2021, но активно говорят об этом уже сейчас.

Несмотря на аргументацию НКРЭКУ и водоканалов, что повышение тарифов экономически обосновано, экономисты и эксперты в сфере ЖКХ согласны с ними лишь частично.

Так исполнительный директор Ассоциации управляющих многоквартирных домов Андрей Никончук отметил, что сейчас тарифы на коммунальные услуги, в том числе и на холодную воду, повышаются с завидной регулярностью, а НКРЭКУ «штампует» их утверждения согласно заявкам поставщиков услуг.

«Так будет до тех пор, пока НКРЭКУ или кто-то другой не разработает и не утвердит формулу автоматической индексации тарифов в зависимости, например, от роста минимальной зарплаты и других объективных факторов. Эта формула должна включать две составляющие. Первая составляющая - индикативная, в нее входят объективные показатели: повышение зарплат, подорожание энергоносителей, расходных материалов для ремонта и модернизации», - заметил Никончук.

Второй составляющей, по мнению эксперта, является учет местных условий при определении «хотелок» поставщиков услуг. Он пояснил, что в некоторых регионах на цену подачи воды влияет расположение подкачивающих станций. Обоснованным повышением тарифа на воду, по мнению Никончука, является необходимость подавать воду за десятки километров или при наличии других причин, влияющих на расходы водоканалов.

С Никончуком согласен и экс-министр ЖКХ, а ныне народный депутат Алексей Кучеренко. По его мнению, сейчас НКРЭКУ не так принципиально, как раньше, контролирует расчеты, которые подаются водоканалами на утверждение.

«Нет государственного контроля за монополистами. Я, например, изучил экономические обоснования нескольких водоканалов, через которые холодная вода должна дорожать. Причины одинаковы: рост зарплаты персонала, химических реагентов - в одном случае они якобы подорожали на 180% и так далее. Нигде не заложено значительное увеличение инвестиционной составляющей, то есть затраты на замену старых труб, закупку и установку более экономичных насосов, в будущем может уменьшить потери воды, снизит потребление электроэнергии. Тогда и тарифы можно будет не повышать. То есть исповедуется принцип: воспользоваться ситуацией, получить больше и проесть. Отмечу: рост тарифов ускорилось за последние 5-6 лет», - заявил Кучеренко.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство находится на финальной стадии переговоров с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики по решению вопроса «зеленого» тарифа.

Также сообщалось, что украинцев предупредили об изменении тарифа на газ.

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