Коронавирус Каждый пятый ПЦР-тест показывает ложный отрицательный результат - ученые

2020-06-01 20:30 147

Не менее 20% ПЦР-тестов показывают ложный отрицательный результат. Об этом свидетельствуют итоги исследования, проведенного учеными Университета Джонса Хопкинса.

Так, в ходе исследования ученые пришли к выводу, что больше всего ошибок дают тесты, взятые в течение первых трех дней после заражения.

Наиболее точной ПЦР-диагностика является только на восьмой-девятый день, когда пациент уже несколько дней чувствует симптомы болезни.

"Ученые установили, что возможность ложного отрицательного результата составляет до 100% в первый день инфицирования и снижается до 67% на четвертый день. На восьмой день вероятность такой ошибки падает до 20%", - пишет издание.

Как показывает исследование, даже день, когда появляются первые симптомы, то есть когда человек сам чувствует, что заболел, 38% ПЦР-тестов на коронавирус показывают отрицательный результат. После девяти дней с момента инфицирования точность ПЦР-диагностики снова падает - до 66% ложно отрицательных результатов на 21-й день.

Авторы исследования советуют медикам не исключать коронавирусную инфекцию только на основе ПЦР-диагностики, особенно если есть основания полагать, что пациент может быть заражен.

Напомним, о недостоверной статистике больных, которая формируется в Украине по данным ПЦР-тестирования, ранее заявил академик Сергей Комиссаренко.

Одна из причин - непригодность используемых ПЦР-тестов, производства компании "Укргентех".

Они, по данным ЦОЗ Минздрава, не соответствуют заявленным производителем характеристикам по части чувствительности и специфичности.

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