Коронавирус Врач назвала главную опасность аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом

2020-06-01 20:00 180

В Украине пациенты с коронавирусом, которых подключают к аппарату искусственной вентиляции легких, практически не имеют шансов на выздоровление.

Об этом заявила врач-инфекционист Киево-Святошинской ЦРБ Ольга Вознюк.

По ее словам, таких пациентов в Украине вводят в медикаментозный сон.

"А кровати, на которых они лежат, без противопролежневых матрасов, да и в больницах нет достаточного количества персонала ухода за такими пациентами", - отметила она.

По словам Вознюк, в других государствах выживают только 20% пациентов, которых подключали к ИВЛ.

"Что уж говорить про Украину. В нашей больнице тяжелые пациенты, которые выжили в реанимации, не были интубированы. Интубируют только тех, кто совсем не может дышать, но из них никто не выжил", - добавила она.

В свою очередь экс-глава СЭС Украины Святослав Протас заявил "Апострофу", что крайне часто такие аппараты могут быть источниками заболеваний.

"ИВЛ очень тяжело обеззараживать: там много сложных мелких деталей. Это сложная и долгая процедура, поэтому по причине нарушения правил обеззараживания аппаратов, они становятся источником так называемых ИВЛ ассоциированных пневмоний и сепсисов, ведь там накапливаются другие микроорганизмы, которые характерны для внутрибольничной среды", - сказал он.

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