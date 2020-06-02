Коронавирус Ученые рассказали о тяжелых последствиях легкой формы коронавируса

2020-06-02 20:30 267
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Люди, которым посчастливилось перенести COVID-19 в легкой форме или бессимптомно, могут испытывать проблемы со здоровьем всю жизнь.

О еще одной опасности коронавируса пишет Daily Mail. Издание приводит тревожные данные исследователей из Великобритании, Китая и Италии.

"То, что мы наблюдаем в больницах, является верхушкой айсберга", — говорит профессор Роберто Педретти, глава отделения кардиологии в Клиническом научном институте в Павии, Италия. — Сейчас мы сосредоточены на лечении пациентов в острой стадии, чтобы помочь им оправиться от COVID-19. Но мы также должны учитывать будущее воздействие вируса на здоровье".

Одна из угроз, по мнению медиков, связана с долговременным повреждением легких. Даже после полного выздоровления у многих людей может остаться легочный фиброз — рубцевание тканей легких, которое вызывает одышку.

"Мы встречаем пациентов, которых никогда не ожидали увидеть вообще, — говорит о переболевших COVID-19 Эма Свингвуд, председатель британской Ассоциации дипломированных физиотерапевтов. — Они полностью здоровы, находятся в отличной физической форме, и все же по-прежнему страдают из-за проблем с легкими".

Подтверждает слова Эмы Свингвуд и доктор Оуэн Цанг Так-ин, медицинский директор Инфекционного центра в больнице принцессы Маргарет в Гонконге. По его мнению, несмотря на очевидное выздоровление, "у некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20–30 процентов".

Также издание приводит свидетельства того, что в некоторых случаях вирус может поражать мозг, вызывая судороги и инсульт, а также вредить печени, почкам, сердцу и кровеносным сосудам.

Так, китайские врачи отмечают, что у каждого пятого пациента с COVID-19 из числа госпитализированных в Ухане, выявлены повреждения сердечной мышцы. Почти у половины диагностировали аритмию. Причем люди, ранее не имевшие проблем с сердцем, уязвимы одинаково с хроническими сердечниками.

"Воспаление, которое возникает в сердце, не ограничивается людьми с сердечными или сосудистыми заболеваниями и может возникнуть у любого, — отмечает Ючи Хан, адъюнкт-профессор медицины и радиологии из Центра современной медицины им. Перельмана при Университете Пенсильвании. — Однако мы пока не знаем, почему одни люди, у которых нет факторов риска, сталкиваются с тяжелыми последствиями, а другие нет".

Ученые уже разрабатывают методы преодоления или уменьшения последствий, вызванных перенесенной инфекцией COVID-19.

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