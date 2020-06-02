Коронавирус Названы новые симптомы коронавируса, которые сохраняются несколько месяцев

2020-06-02 21:00 681
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Ученые обнаружили, что потеря обоняния и вкуса являются симптомами у перенесших коронавирусную инфекцию. Они могут сохранятся несколько месяцев.

Об этом стало известно в ходе исследования по оториноларингологии. В нем приняли участие 417 пациентов, перенесших COVID-19 в легкой или умеренной форме, пишет The Wall Street Journal, информирует enovosty.com/news.

Нарушение восприятия вкуса было зафиксировано у 88% из них, нарушение обоняния – у 86%. Большинство пациентов отметили, что не чувствовали запахов и вкуса даже после того, как прошли остальные симптомы. У каждого четвертого учасника исследования ощущения вернулись через две недели после выздоровления.

Ученые предположили, что рецепторы отключаются для того, чтобы не допустить распространение коронавируса. Исследователи считают, что болезнь, возможно, протекала бы быстрее, если бы этот процесс не срабатывал.

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