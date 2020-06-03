Украина фото Сегодня в оборот вводится железный червонец, который заменит купюры

2020-06-03 08:40 165

Сегодня, 3 июня, в Украине выходит в оборот новая монета номиналом 10 гривен.

Как сообщает НБУ, постепенно железный червонец должен полностью заменить банкноты того же номинала. Это завершит процесс оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны.

Диаметр монеты составляет 23,5 мм, вес – 6,4 г, на реверсе изображен портрет гетьмана Ивана Мазепы, на аверсе размещен номинал монеты в обрамлении орнамента.

На гурте (ребре) монеты будет крупное рифление.

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