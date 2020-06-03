Украина Суд Киева арестовал минера моста Метро, но разрешил выпустить его под залог

2020-06-03 17:34 189

Днепровский райсуд Киева сегодня на два месяца арестовал Виталия Ткаленко, который угрожал взорвать мост Метро. Правда, мужчине оставили право выхода под залог в 315 тысяч гривен.

В ходе заседания суда адвокат мужчины предоставила справку о нестабильном психоэмоциональном состоянии подсудимого, который может ухудшиться в случае пребывания под стражей.

Ткаленко повторил версию о мотиве поступка - хотел привлечь внимание к сложным жизненным обстоятельствам.

"Я понимаю, что помешал немного людям. До этого постоянно думал, хотел все время жизнь покончить самоубийством, а потом думаю, что терять? Можно и взрывчатку типа...", - сказал он.

Мужчина нигде не работает, его мать лечится в психбольнице. О собственных проблемах с психическим здоровьем он заметил около полугода назад.

При этом Ткаленко заявил, чтобы его "отпустили домой или лечили", поскольку в СИЗО сидеть он не планирует.

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