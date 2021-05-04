Мир Падение поезда с обвалившегося моста метро: стала известна причина, число жертв выросло

2021-05-04 13:43

В Мехико в результате падения поезда с обвалившегося моста метрополитена погибли не менее 23 человек. Госпитализированы 65 пострадавших.

Как сообщает Milenio со ссылкой на мэра города Клаудиу Шейнбаум, среди погибших есть несовершеннолетние, но их точное количество еще не установлено. Также семь человек находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте происшествия работают десятки спасателей и пожарных, несколько сотен военнослужащих и полицейских. Прибыла тяжелая техника, в том числе краны. Работы спасателей затруднены из-за угрозы падения нескольких вагонов метро, зависших над землей.

Напомним, в ночь на 4 мая в Мехико произошло обрушение моста, по которому в тот момент ехал поезд метро. Инцидент произошел между станциями Оливос и Тесонко. Два вагона упали с высоты около 10 метров. Изначально сообщалось о 15 погибших. По предварительным данным, обрушение произошло после того, как автомобиль врезался в одну из опор метромоста.