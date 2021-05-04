Коронавирус фото В столице Мексики обрушился мост метро, много пострадавших и жертв

2021-05-04 12:01

В мексиканской столице Мехико на линии метро обрушился мост вместе с поездом, что привело к гибели людей. Об этом сообщают местные издания La Silla Rota и Expansion politica.

Авария на 12-й линии метро, в столичном муниципалитете Тлауак произошла когда поезд с пассажирами сошел с рельсов на эстакаде между станциями Tezonco и Olivos.

Спасатели и полиция прибыли на место происшествия, чтобы эвакуировать людей, оказавшихся в ловушке. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 50 человек. По неофициальным данным, число человеческих жертв более 20 человек.

В спасательной операции участвовали 22 машины скорой помощи из Отряда спасательной и неотложной медицинской помощи (ERUM), 8 из Центра управления неотложной медицинской помощью (CRUM), 10 из Красного Креста и персонал пожарной части.

Сотрудники прокуратуры Тлауака и эксперты начали сбор улик на месте аварии. Начато расследование для выяснения причин трагедии.