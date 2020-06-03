Коронавирус Пандемия коронавируса в Украине пошла на спад, но смертность растет

2020-06-03 20:31 270
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По данным Минздрава, за месяц смертность от коронавируса выросла в Украине на 0,5%, 

"По состоянию на 3 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тысяч населения. Показатель летальности - 3%. Для сравнения, показатель летальности по состоянию на 30 апреля составил 2,5%. Прирост подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущей составил +3,5%", - говорится в сообщении Центра общественного здоровья МОЗ.

На конец апреля в Украине было 10 406 случаев коронавируса, 261 из них - летальный.

На данный момент уже 24 823 заболевших и 735 умерших. Только за минувшие сутки выявили 483 инфицированных, 362 человека выздоровели, 8 - умерли.

Примечательно, что в ВОЗ уже считают, что ситуация с пандемией в Украине постепенно стабилизируется.

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