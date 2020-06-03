Украина С 1 июля Киев откажется от всех билетов на общественный транспорт

2020-06-04 13:16 195
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В Киеве электронный билет с 1 июля станет единственным способом оплаты проезда в городском транспорте. Заплатить им за проезд можно будет в метро, автобусе, троллейбусе, трамвае, городской электричке и фуникулере. 

"Для того, чтобы воспользоваться е-билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой", - сообщает КГГА.

Kyiv Smart Card можно сразу пополнить на сумму, которая приравнивается к 50 поездкам и сэкономить до 1,5 грн на каждой поездке. Даже после потери карты неиспользованные поездки можно перенести на другую, ведь вся информация хранится в личном кабинете.

Приобрести такую карту можно в кассах метрополитена, в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена и в Т-киосках. Купить е-билет можно в приложении Kyiv Smart City, в Личном кабинете киевлянина, а также в кассах станций метро или в терминале самообслуживания.

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Украина

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