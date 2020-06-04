Коронавирус В Минздраве признали, что карантин в Киеве придется усились

2020-06-04 13:41 180
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Карантинные ограничения в Киеве будут усилены при сохранении существующей динамики распространения коронавируса. 

"Возросла инцидентность в Киеве. Если динамика сохранится, они будут принимать решение по откату назад. Такие решения может принять региональная комиссия. И я не уверен, что такая инцидентность позволит Киеву открыть кафе и рестораны 5 июня", - сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии изданию Левый берег.

Отвечая на вопрос, вернут ли в столицу и другие области жесткий карантин, если рост заболеваемости подтвердится, Ляшко сказал, что поскольку действует адаптивный карантин, решения будут приниматься в регионах в зависимости от ситуации.

По состоянию на 4 июня в Киеве заболеваемость составляла 13,8 на 100 тыс. населения при норме 12, позволяющей ослабить карантинные ограничения.

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