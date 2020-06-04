Коронавирус Ляшко анонсировал еще одно смягчение карантина

2020-06-04 21:00 123
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Кабинет министров планирует смягчить ограничение по количеству людей в туристических группах, увеличив его до 50 человек.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление главного санитарного врача Виктора Ляшко в Каменец-Подольском 4 июня

Прямая речь: "Мы снимаем ограничение в 10 человек для туристических групп, оно будет столько, сколько перевозит автобус – до 50 человек. В ближайшее время на первом заседании оно будет снято".

Детали: В Каменце-Подольском Ляшко и президент Владимир Зеленский встречались с представителями туристической отрасли.

Главный санврач уточнил, что снять ограничение для тургрупп планируют на заседании на следующей неделе, то есть 10 июня.

Предыстория:

С 1 июня начался третий этап ослабления карантина. Он предусматривает возобновление работы спортивных залов, учебных заведений, пассажирского автобусного и железнодорожного сообщения между областями, а также возможность посещения гражданами водоемов и зон отдыха вблизи них.

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