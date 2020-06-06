Коронавирус Прирост COVID-19 третий день превышает полтысячи

2020-06-06 10:30 141

За последние сутки в Украине еще 550 человек заболели коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на субботу, 6 июня.

Отмечается, что за сутки от COVID-19 в Украине умерли 15 человек, в то время как 440 человек выздоровели. С начала пандемии в стране зафиксировано 26 514 случаев COVID-19, из них 777 летальных, а 11 812 выздоровели.

"В общем заболели 1903 детей и 5016 медиков. На амбулаторном лечении 18 532 пациентов, из них 1590 детей и 4067 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7982 человек, из них 313 детей и 949 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 301 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков", - говорится в сообщении ЦОЗ.

Отмечается, что из числа выздоровевших, 2781 медработник и 855 детей. 39 медиков умерли от осложнений COVID-19.

На данный момент случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 1116 (721 выздоровели)

Волынская обл. - 1037 (297 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 965 (484 выздоровели)

Донецкая обл. - 203 (121 выздоровели)

Житомирская обл. - 870 (500 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1301 (568 выздоровели)

Запорожская обл. - 488 (286 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1533 (916 выздоровели)

г. Киев - 3375 (888 выздоровели)

Киевская обл. - 1748 (533 выздоровели)

Кировоградская обл. - 546 (416 выздоровели)

Луганская обл. - 52 (43 выздоровели)

Львовская обл. - 2053 (506 выздоровели)

Николаевская обл. - 307 (195 выздоровели)

Одесская обл. - 986 (368 выздоровели)

Полтавская обл. - 273 (255 выздоровели)

Ровенская обл. - 2014 (1082 выздоровели)

Сумская обл. - 192 (158 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1255 (977 выздоровели)

Харьковская обл. - 1222 (491 выздоровел)

Херсонская обл. - 179 (165 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 509 (321 выздоровел)

Черкасская обл. - 448 (336 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3585 (1108 выздоровели)

Черниговская обл. - 257 (77 выздоровели).

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