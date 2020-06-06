Коронавирус Украинцы смогут посещать Грецию с июля: озвучено условие

2020-06-06 12:30 261
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Греция сможет в июле открыть границы для украинцев, но есть условие

Украина и Греция договорились о возобновлении авиасообщения между государствами с 1 июля.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Украины.

«Сегодня во время разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с его греческим коллегой Никосом Дендиасом обсуждалось возобновление сообщения между странами», - говорится в сообщении.

Стороны выразили готовность открыть границы с 1 июля, но при условии стабильной эпидемиологической ситуации как в Греции, так и в Украине.

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