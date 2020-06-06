Коронавирус Трамп заявил, что в США готовы 2 миллиона доз вакцины от коронавируса

2020-06-06 13:30 237
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Президент Дональд Трамп заявил, что в США в наличии есть 2 миллиона доз вакцины против коронавируса, которые “готовы к применению”, как только ученые установят, что они эффективны и безопасны.

Так, два миллиона вакцин готовы к применению “с точки зрения транспортировки и логистики”, сказал Трамп на утренней пресс-конференции в пятницу, хотя безопасность этих доз не была подтверждена и требует масштабного тестирования на людях для одобрения.

Трамп не указал, на которую из вакцин-кандидатов он ссылался, или к какой конкретной компании она принадлежит, и также не назвал сроки, когда американцы могут ожидать вакцинации.

Ранее помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайан заявил, что США первыми в мире создадут вакцину от коронавируса SARS-Cov-2.

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