Коронавирус Пандемия: в одном из сел Черновицкой области все проведенные тесты на COVID-19 - показали положительный результат

2020-06-07 12:00 321
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В селе Черновка, что в Черновицкой области, все тесты на коронавирус, которые сделали накануне, оказались положительными, пишет УНН со ссылкой на сообщение сельского головы Георгия Боты в Facebook.

“Сегодня мы должны, как никогда, быть дружными, организованными, сильными духом и сделать все, чтобы остановить дальнейшее распространение коронавируса в нашем селе! Ситуация сложная!!! И это не где-то в соседнем селе, а рядом с нами! На каждом шагу подстерегает опасность — можно заразиться COVID-19. Все анализы, которые были сделаны накануне — положительные! Больных много!”, — указал председатель сельсовета в сообщении.

Он также добавил, что два человека — находятся в больнице, остальные — лечится амбулаторно. Несколько семей — находятся на самоизоляции. Точное количество больных сельский голова не назвал.

Отметим, что по официальным данным в селе Черновка проживает 2339 человек. По состоянию на утро 6 июня на Буковине зафиксировали 3410 случаев COVID-19.

В Украине пока зафиксировано уже 26 514 случаев COVID-19, из них 777 — летальные.

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