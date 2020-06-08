Коронавирус Германия не станет эвакуировать зараженных коронавирусом туристов

2020-06-08 11:43 270

Власти Германии приняли волевое решение не эвакуировать домой граждан ФРГ, которые заразились коронавирусом во время отпускных поездок за границу.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, сообщает DW.

"Тот, кто заразится коронавирусом в отпуске, не может рассчитывать на то, что мы вывезем его обратно в Германию, - подчеркнул политик. - Конечно, в экстренных случаях наши консульские представительства будут готовы оказать необходимую поддержку. Но правительство Германии не сможет еще раз организовать авиарейс, чтобы забрать на родину отдыхающих", - отметил он.

Напомним, с 15 июня Германия отменяет предупреждение об опасности поездок в ряд европейских стран. При в МИД не говорят, когда будет отменено предупреждение об опасности поездок в страны за пределами ЕС, например в Турцию.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире