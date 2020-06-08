Мир Трамп приказал выводить нацгвардию из Вашингтона, протесты пошли на спад

2020-06-08 13:45 252
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В США крупнейшие города страны заканчивают ограничения, введенные из-за акции протеста против расизма и жестокости полиции, - сообщает "Радио Свобода".

Дональд Трамп заявил, что отдал приказ подразделениям Национальной гвардии начать вывод своих сил из Вашингтона, потому что "сейчас все находится под совершенным контролем".

"Они поедут домой, но могут быстро вернуться, если будет потребность. Прошлым вечером участников протеста собралось значительно меньше, чем ожидали", – добавил он.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе после жесткого задержания полицейским умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Протесты начались после того, как в Сети опубликовали видео задержания мужчины.

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