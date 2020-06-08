В мире уже есть первая страна, которая сегодня полностью отменяет карантин

Новая Зеландия первой в мире решила отменить всн карантинные ограниченя, введенные из-за пандемии коронавируса.
Как заявила сегодня премьер-министр страны Джасинда Арден, будут отменены все ограничения, за исключением закрытия границ.
Арден отметила, что с 00:00 часов вторника страна перейдет на первый из четырех уровней национальной тревоги.
С этого дня все общественные и частные мероприятия могут проходить без ограничений, розничная торговля и гостиничный сектор могут работать в обычном режиме, полностью возобновляется работа общественного транспорта.
Ранее в Минздраве страны заявили о выздоровлении последнего пациента с коронавирусом. Новые случаи заболевания не фиксировались более двух недель. Общее число инфицированных в стране составило 1504 человека, из них 1482 выздоровели и 22 скончались.
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