Коронавирус В мире уже есть первая страна, которая сегодня полностью отменяет карантин

2020-06-08 15:14 189

Новая Зеландия первой в мире решила отменить всн карантинные ограниченя, введенные из-за пандемии коронавируса.

Как заявила сегодня премьер-министр страны Джасинда Арден, будут отменены все ограничения, за исключением закрытия границ.

Арден отметила, что с 00:00 часов вторника страна перейдет на первый из четырех уровней национальной тревоги.

С этого дня все общественные и частные мероприятия могут проходить без ограничений, розничная торговля и гостиничный сектор могут работать в обычном режиме, полностью возобновляется работа общественного транспорта.

Ранее в Минздраве страны заявили о выздоровлении последнего пациента с коронавирусом. Новые случаи заболевания не фиксировались более двух недель. Общее число инфицированных в стране составило 1504 человека, из них 1482 выздоровели и 22 скончались.

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