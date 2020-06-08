Коронавирус Под Киевом обнаружили вспышку коронавируса у малышей из детсада

2020-06-08 17:30 339
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

На территории детского сада "Калинка" в Броварах подтвердили коронавирус у 9 детей и 3 взрослых.

Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил мэр города Игорь Сапожко на своей странице в Facebook.

"Хочу проинформировать, что утром в субботу были отобраны образцы для проведения ПЛР-анализа у всех работников заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, которая заболела коронавирусом. По результатам исследования тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно", - написал он.

По словам Сапожко, детсад закрыли на обсервацию, а все сотрудники учреждения и родители воспитанников, которые посещали садик с 1 июня, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

При этом другие детские сады в городе продолжают работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Резкий откат: названы области в Украине, где усилили карантин из-за коронавируса

2020-06-07 13:30 5535

Трамп заявил, что в США готовы 2 миллиона доз вакцины от коронавируса

2020-06-06 13:30 852

Названы новые симптомы коронавируса, которые сохраняются несколько месяцев

2020-06-02 21:00 5178

Ученые рассказали о тяжелых последствиях легкой формы коронавируса

2020-06-02 20:30 1083

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Кулеба назвал страны, где украинцы смогут отдохнуть летом

2020-06-08 22:00 312

Названа дата открытия КПВВ на Донбассе

2020-06-08 21:30 240

В Украине планируют возобновить работу базы отдыха

2020-06-08 21:00 231

"Коронавирус не исчез, люди умирают". Зеленский напомнил о необходимости масок

2020-06-08 20:00 282
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Кулеба назвал страны, где украинцы смогут отдохнуть летом 2020-06-08 22:00 312
Названа дата открытия КПВВ на Донбассе 2020-06-08 21:30 240
В Украине планируют возобновить работу базы отдыха 2020-06-08 21:00 231
"Коронавирус не исчез, люди умирают". Зеленский напомнил о необходимости масок 2020-06-08 20:00 282

Лента

22:00 Кулеба назвал страны, где украинцы смогут отдохнуть летом
21:30 Названа дата открытия КПВВ на Донбассе
21:00 В Украине планируют возобновить работу базы отдыха
20:30 Илон Маск назвал главной целью его компании полеты на Луну и Марс
20:00 "Коронавирус не исчез, люди умирают". Зеленский напомнил о необходимости масок
19:30 Курс доллара добьет украинцев, Минфин поразил новым прогнозом: "Скачок до 40 гривен..."
19:00 7 признаков, что человек мог переболеть коронавирусом до пандемии
18:30 Просроченные штрафы. Как не платить дважды за одно и то же нарушение
18:00 Жарче, чем в Египте: температура в Украине может подскочить до +40
17:30 Под Киевом обнаружили вспышку коронавируса у малышей из детсада