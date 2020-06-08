Коронавирус Под Киевом обнаружили вспышку коронавируса у малышей из детсада

2020-06-08 17:30 339

На территории детского сада "Калинка" в Броварах подтвердили коронавирус у 9 детей и 3 взрослых.

Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил мэр города Игорь Сапожко на своей странице в Facebook.

"Хочу проинформировать, что утром в субботу были отобраны образцы для проведения ПЛР-анализа у всех работников заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, которая заболела коронавирусом. По результатам исследования тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно", - написал он.

По словам Сапожко, детсад закрыли на обсервацию, а все сотрудники учреждения и родители воспитанников, которые посещали садик с 1 июня, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

При этом другие детские сады в городе продолжают работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире