Коронавирус Названа дата открытия КПВВ на Донбассе

2020-06-08 21:30 243
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Без обязательной самоизоляции на подконтрольную правительству территорию смогут попасть только абитуриенты и их сопровождающие.

На Донбассе пункты въезда и выезда откроются уже с 10 июня в рамках ослабления карантинных мер. Об этом заявил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб в эфире канала Украина 24 в понедельник, 8 июня.

Согласно действующим нормам, от обязательной обсервации освобождены только абитуриенты и лица, которые их сопровождают.

"Что касается остальных граждан, они должны при прохождении контроля предъявить активированное приложение Дій вдома или пройти обсервацию по местам, определенным местными органами власти", - сказал Лизогуб.

В случае отказа от обсервации, эта информация будет сообщаться Нацполиции и санитарно-карантинным подразделениям.

Ранее сообщалось, что сепаратисты никого не пропускают через КПВВ. В ОРДЛО не могут также попасть представители ОБСЕ. На подконтрольную Киеву территорию из оккупации выехать также невозможно.

Напомним, КПВВ на Донбассе перешли на летнее время. С 1 июня КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил работают с 06:00 до 20:00.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2020-06-08 12:44 1263

МИД Украины сделал неожиданное заявление по особому статусу Донбасса и Крыма

2020-06-04 09:41 6480

Украинская делегация провела важные переговоры по Донбассу в Берлине: первые подробности

2020-06-02 22:00 3672

"Укрзализныця" запускает поезда на Западную Украину: названа дата и доступные маршруты

2020-05-31 14:30 1155

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Кулеба назвал страны, где украинцы смогут отдохнуть летом

2020-06-08 22:00 312

Названа дата открытия КПВВ на Донбассе

2020-06-08 21:30 243

В Украине планируют возобновить работу базы отдыха

2020-06-08 21:00 234

"Коронавирус не исчез, люди умирают". Зеленский напомнил о необходимости масок

2020-06-08 20:00 285
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Кулеба назвал страны, где украинцы смогут отдохнуть летом 2020-06-08 22:00 312
Названа дата открытия КПВВ на Донбассе 2020-06-08 21:30 243
В Украине планируют возобновить работу базы отдыха 2020-06-08 21:00 234
"Коронавирус не исчез, люди умирают". Зеленский напомнил о необходимости масок 2020-06-08 20:00 285

Лента

22:00 Кулеба назвал страны, где украинцы смогут отдохнуть летом
21:30 Названа дата открытия КПВВ на Донбассе
21:00 В Украине планируют возобновить работу базы отдыха
20:30 Илон Маск назвал главной целью его компании полеты на Луну и Марс
20:00 "Коронавирус не исчез, люди умирают". Зеленский напомнил о необходимости масок
19:30 Курс доллара добьет украинцев, Минфин поразил новым прогнозом: "Скачок до 40 гривен..."
19:00 7 признаков, что человек мог переболеть коронавирусом до пандемии
18:30 Просроченные штрафы. Как не платить дважды за одно и то же нарушение
18:00 Жарче, чем в Египте: температура в Украине может подскочить до +40
17:30 Под Киевом обнаружили вспышку коронавируса у малышей из детсада