Коронавирус Названа дата открытия КПВВ на Донбассе

2020-06-08 21:30 243

Без обязательной самоизоляции на подконтрольную правительству территорию смогут попасть только абитуриенты и их сопровождающие.

На Донбассе пункты въезда и выезда откроются уже с 10 июня в рамках ослабления карантинных мер. Об этом заявил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб в эфире канала Украина 24 в понедельник, 8 июня.

Согласно действующим нормам, от обязательной обсервации освобождены только абитуриенты и лица, которые их сопровождают.

"Что касается остальных граждан, они должны при прохождении контроля предъявить активированное приложение Дій вдома или пройти обсервацию по местам, определенным местными органами власти", - сказал Лизогуб.

В случае отказа от обсервации, эта информация будет сообщаться Нацполиции и санитарно-карантинным подразделениям.

Ранее сообщалось, что сепаратисты никого не пропускают через КПВВ. В ОРДЛО не могут также попасть представители ОБСЕ. На подконтрольную Киеву территорию из оккупации выехать также невозможно.

Напомним, КПВВ на Донбассе перешли на летнее время. С 1 июня КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил работают с 06:00 до 20:00.

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