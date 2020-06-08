Коронавирус За неделю до открытия авиасообщения в Турции выявлены новые очаги коронавируса

2020-06-09 10:14 288

В постепенно выходящей из карантина Турции выявили две новые вспышки коронавируса, в результате которых заразились 248 человек.

"В ходе феляцийних работ (поиск источников инфицирования и круга контактных лиц в рамках борьбы с COVID-19 - ред.) Было установлено, что 190 человек были заражены вирусом в одной из наших провинций по причине наведывания больного. В другом городе 58 человек были заражены вирусом во время церемонии прощания с военнослужащим", - сообщил СМИ министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

За сутки было сделано более 35,3 тысячи тестов, из них 914 дали положительный результат. 23 человека погибли, 2647 - выздоровели.

В стране сделано более 2,3 миллиона тестов, выявлено более 170 тысяч случаев инфицирования, умерли 4692 человек, почти 138 тысяч - выздоровели.

Напомним, с 15 июня восстанавливаются авиаперелеты между Турцией и Украиной. Всего Турция возобновит авиасообщение с 40 государствами, начиная с 10 июня. Билеты на рейсы из Украины уже появились в продаже. Также в стране открыли мечети после 74-х дней карантина.

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