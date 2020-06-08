Коронавирус За неделю до открытия авиасообщения в Турции выявлены новые очаги коронавируса

2020-06-09 10:14 288
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В постепенно выходящей из карантина Турции выявили две новые вспышки коронавируса, в результате которых заразились 248 человек. 

"В ходе феляцийних работ (поиск источников инфицирования и круга контактных лиц в рамках борьбы с COVID-19 - ред.) Было установлено, что 190 человек были заражены вирусом в одной из наших провинций по причине наведывания больного. В другом городе 58 человек были заражены вирусом во время церемонии прощания с военнослужащим", - сообщил СМИ министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

За сутки было сделано более 35,3 тысячи тестов, из них 914 дали положительный результат. 23 человека погибли, 2647 - выздоровели.

В стране сделано более 2,3 миллиона тестов, выявлено более 170 тысяч случаев инфицирования, умерли 4692 человек, почти 138 тысяч - выздоровели.

Напомним, с 15 июня восстанавливаются авиаперелеты между Турцией и Украиной. Всего Турция возобновит авиасообщение с 40 государствами, начиная с 10 июня. Билеты на рейсы из Украины уже появились в продаже. Также в стране открыли мечети после 74-х дней карантина. 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Туристический сезон в Греции под угрозой, в стране новая вспышка коронавируса

2020-06-09 14:10 117

Это заявление Зеленского о коронавирусе стало полной неожиданностью для всех

2020-06-09 13:11 306

Кличко обнародовал новые данные по пандемии коронавируса в Киеве

2020-06-09 10:39 267

Ситуация с COVID-19 в мире ухудшается - ВОЗ назвал главную угрозу для стран

2020-06-09 09:38 348

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Туристический сезон в Греции под угрозой, в стране новая вспышка коронавируса

2020-06-09 14:10 117

Это заявление Зеленского о коронавирусе стало полной неожиданностью для всех

2020-06-09 13:11 306

Кличко обнародовал новые данные по пандемии коронавируса в Киеве

2020-06-09 10:39 267

За неделю до открытия авиасообщения в Турции выявлены новые очаги коронавируса

2020-06-09 10:14 288
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Туристический сезон в Греции под угрозой, в стране новая вспышка коронавируса 2020-06-09 14:10 117
Это заявление Зеленского о коронавирусе стало полной неожиданностью для всех 2020-06-09 13:11 306
Кличко обнародовал новые данные по пандемии коронавируса в Киеве 2020-06-09 10:39 267
За неделю до открытия авиасообщения в Турции выявлены новые очаги коронавируса 2020-06-09 10:14 288

Лента

14:45 Новым тренером турецкого "Фенербахче" может стать Сергей Ребров
14:10 Туристический сезон в Греции под угрозой, в стране новая вспышка коронавируса
13:42 Доллар в Украине подешевел, а евро снова ощутимо дорожает
13:11 Это заявление Зеленского о коронавирусе стало полной неожиданностью для всех
фото 12:43 Под Днепром взорвали квартиру бывшего нардепа, есть пострадавшие
12:16 Сегодня руководство МВФ решает, получит ли Киев 5 млрд долларов кредита
11:41 Зеленский подал в Раду законопроект о референдуме по земельному вопросу
11:15 Сепаратисты Донбасс применили запрещенное оружие, ранен украинский солдат
10:39 Кличко обнародовал новые данные по пандемии коронавируса в Киеве
10:14 За неделю до открытия авиасообщения в Турции выявлены новые очаги коронавируса