Мир Британия ужесточила условия для туристов, введены огромные штрафы

2020-06-10 10:15 54
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Великобритания ввела новые правила, требующие, чтобы все прибывшие из-за границы проходили 14-дневную самоизоляцию. 

"В Великобритании вступили в силу новые правила. Почти все, кто прибывает в страну из-за рубежа, будут обязаны находиться 14 дней на карантине", - сообщает BBC.

Те, кто прибывает самолетом, паромом или поездом, включая граждан Великобритании, должны сообщить адрес самоизоляции, в случае несоблюдения правил им грозит солидный штраф эквивалентный нескольким тысячам долларов.

Все, кто прибывает из Ирландской Республики, Нормандских островов или острова Мэн, не обязаны заполнять форму или проходить карантин. Исключения предусмотрены для работников в отраслях автоперевозки и медицины. Транзитные пассажиры, которые не проходят пограничный контроль, также освобождены от обязательной изоляции.

Напомним, в Британии зафиксирован наименьший прирост количества жертв коронавируса с момента введения карантина был зарегистрирован в последний день весны.

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