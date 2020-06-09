Коронавирус Google Maps будет предупреждать о пунктах контроля COVID-19 и ограничениях

2020-06-09 15:14 219
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В ближайшее время Google Maps будет предупреждать об ограничениях на передвижение, введенных в разных странах для противодействия распространению коронавируса. 

"В нашей последней версии Google Maps для Android и iOS мы представляем функции, которые помогут легко находить важную информацию, если вам необходимо совершить поездку, будь то поездка на автомобиле или на общественном транспорте", - сообщает пресс-служба Google.

Оповещения распространяются в Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Колумбии, Франции, Индии, Мексике, Нидерландах, Испании, Таиланде, Великобритании и США, - где есть информация от местных транзитных агентств. Но в компании говорят, что скоро в этом списке появятся и другие страны.

Также в Google Maps вводят уведомления о контрольно-пропускных пунктах COVID-19 и ограничениях на маршруте, например, при пересечении национальных границ.

Напомним, ранее компании Apple и Google вместе создали глобальную систему отслеживания лиц, что будут контактировать с инфицированными коронавирусом.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В мире уже есть первая страна, которая сегодня полностью отменяет карантин

2020-06-08 15:14 813

Трамп приказал выводить нацгвардию из Вашингтона, протесты пошли на спад

2020-06-08 13:45 519

Завтра возобновят работу столичные ТРЦ, но развлечения еще под запретом

2020-05-29 14:47 1185

Facebook, Twitter и Google отреагировали на указ Трампа о соцсетях

2020-05-29 09:40 1107

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В психоневрологическом интернате произошла вспышка COVID-19

2020-06-09 19:30 105

Вспышка коронавируса началась еще летом? Китай заподозрили в "глобальной" лжи

2020-06-09 19:00 150

В Минздраве назвали области, которые не готовы к смягчению карантина

2020-06-09 18:30 156

На судне у берегов Крыма обнаружили вспышку COVID-19

2020-06-09 16:30 228
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В психоневрологическом интернате произошла вспышка COVID-19 2020-06-09 19:30 105
Вспышка коронавируса началась еще летом? Китай заподозрили в "глобальной" лжи 2020-06-09 19:00 150
В Минздраве назвали области, которые не готовы к смягчению карантина 2020-06-09 18:30 156
На судне у берегов Крыма обнаружили вспышку COVID-19 2020-06-09 16:30 228

Лента

20:00 Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки Украины
19:30 В психоневрологическом интернате произошла вспышка COVID-19
19:00 Вспышка коронавируса началась еще летом? Китай заподозрили в "глобальной" лжи
18:30 В Минздраве назвали области, которые не готовы к смягчению карантина
18:00 ПриватБанк изменил правила снятия денег с карт: важное заявление, «чтобы получить наличку…»
17:30 В среду Украина с 35 градусами тепла станет самой жаркой страной Европы
17:00 Ефремова отказались защищать полсотни адвокатов
16:30 На судне у берегов Крыма обнаружили вспышку COVID-19
15:46 Власти Австрии запретили авиакомпаниям снижать цены на билеты
15:14 Google Maps будет предупреждать о пунктах контроля COVID-19 и ограничениях