Коронавирус На судне у берегов Крыма обнаружили вспышку COVID-19

2020-06-09 16:30 231

Коронавирус выявили у трех моряков с судна. В Керчи они на сушу не сходили, а были направлены в больницу в Симферополе.

В бухте Керчи на судне у троих моряков зафиксировали коронавирус. Об этом сообщил заместитель "крымского управления" Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков, передает РИА Новости во вторник, 9 июня.

Моряков обследовали еще в Краснодарском крае. По прибытии в Керчь они находились на судне и на сушу не сходили. Сейчас моряков отправили в симферопольскую больницу.

"Остальные лица находятся под наблюдением", - добавил Крутиков.

Накануне в Крыму зафиксировали 11 новых случаев заражения. Помимо трех моряков в Керчи, еще три случая выявили в Симферополе и пять - в Феодосии.

Напомним, что ранее в Черкасской области выявили вспышку COVID-19 в интернате. В учреждении определен круг контактных лиц и уже проведены дезинфекционные мероприятия, заверил глава Черкасской ОГА.

Также сообщалось, что в Харькове госпитализировали военных с COVID-19. На самоизоляции находятся 616 человек. У 43 военнослужащих она заканчивается в ближайшие трое суток.

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