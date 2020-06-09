Коронавирус Вспышка коронавируса началась еще летом? Китай заподозрили в "глобальной" лжи

2020-06-09 19:00 153

В мире продолжают изучать вопрос распространения коронавируса, и уже сейчас появляется все больше сообщений о том, что болезнь появилась раньше, чем о ней сообщили официально.

Спутниковые снимки парковок возле больниц в китайском Ухане показали, что новый коронавирус мог распространяться в Китае еще в августе прошлого года. Об этом заявили ученые Гарвардской медицинской школы.

Исследование выявило, что в конце лета-начале осени 2019-го резко возросло количество автомобилей на парковках возле пяти больниц Уханя, если сравнивать с годом ранее.

Также журналисты обратили внимание на то, что запросы поисковой системе Baidu в Китае по ключевым словам, связанными с инфекционными заболеваниями, как "диарея" и "кашель".

Авторы работы утверждают, что эти данные можно считать очень убедительными.

Специалисты уверены, что новый коронавирус начал распространяться по Китаю до того, как об этом официально сообщили.

"Эти данные также подтверждают гипотезу о том, что вирус возник естественным образом в южном Китае и потенциально уже мог циркулировать до вспышки, связанной с рынком морепродуктов в Ухане", - говорят эксперты.

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