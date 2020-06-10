Коронавирус Ученые назвали последствия массового ношения масок в общественных местах

2020-06-11 08:12 207

Использование маски для всего населения, социальное дистанцирование в сочетании с карантинными мерами могут предотвратить новые волны пандемии коронавируса. К такому выводу пришли ученые университетов Кембриджа и Гринвича.

Как сообщает Reuters, исследование предполагает, что карантинные ограничения общественной жизни сами по себе не остановят возрождение эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.

Вместе с тем, исследователи утверждают, что даже маски, изготовленные в домашних условиях, могут значительно снизить скорость передачи болезни, при условии их массового ношения в общественных местах.

Один из руководителей исследования в Кембридже Ричард Штутт отмечает, что если бы широкое использование маски сочеталось с социальным дистанцированием и некоторыми мерами карантина, это могло бы стать "приемлемым способом борьбы с пандемией" задолго до разработки вакцины против COVID-19.

Напомним, в начале июня ВОЗ изменила свои рекомендации в отношении масок для лица, заявив, что их следует носить здоровым людям в общественных местах.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире