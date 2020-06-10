Коронавирус Ученые назвали последствия массового ношения масок в общественных местах

2020-06-11 08:12 207
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Использование маски для всего населения, социальное дистанцирование в сочетании с карантинными мерами могут предотвратить новые волны пандемии коронавируса. К такому выводу пришли ученые университетов Кембриджа и Гринвича.

Как сообщает Reuters, исследование предполагает, что карантинные ограничения общественной жизни сами по себе не остановят возрождение эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.

Вместе с тем, исследователи утверждают, что даже маски, изготовленные в домашних условиях, могут значительно снизить скорость передачи болезни, при условии их массового ношения в общественных местах.

Один из руководителей исследования в Кембридже Ричард Штутт отмечает, что если бы широкое использование маски сочеталось с социальным дистанцированием и некоторыми мерами карантина, это могло бы стать "приемлемым способом борьбы с пандемией" задолго до разработки вакцины против COVID-19.

Напомним, в начале июня ВОЗ изменила свои рекомендации в отношении масок для лица, заявив, что их следует носить здоровым людям в общественных местах.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Киеве зараженных коронавирусом больше, чем могут принять все украинские больницы

2020-06-11 09:42 69

Сколько потеряют авиакомпании из-за коронавируса в этом и следующем году

2020-06-11 09:10 102

Врач: Кондиционеры могут разносить коронавирус

2020-06-10 16:30 378

МОЗ изменил правила выписки зараженных Covid - уже достаточно одного теста

2020-06-10 15:14 369

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Киеве зараженных коронавирусом больше, чем могут принять все украинские больницы

2020-06-11 09:42 69

Ученые назвали последствия массового ношения масок в общественных местах

2020-06-11 08:12 207

Теплая вода и заманчивые цены: во сколько обойдется отдых на Азовском море в 2020 году

2020-06-10 19:30 471

Зеленского наказали за нарушение карантина в кафе: первые подробности

2020-06-10 19:00 435
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Киеве зараженных коронавирусом больше, чем могут принять все украинские больницы 2020-06-11 09:42 69
Ученые назвали последствия массового ношения масок в общественных местах 2020-06-11 08:12 207
Теплая вода и заманчивые цены: во сколько обойдется отдых на Азовском море в 2020 году 2020-06-10 19:30 471
Зеленского наказали за нарушение карантина в кафе: первые подробности 2020-06-10 19:00 435

Лента

09:42 В Киеве зараженных коронавирусом больше, чем могут принять все украинские больницы
09:10 Сколько потеряют авиакомпании из-за коронавируса в этом и следующем году
08:38 Украина на переговорах озвучила условия для выборов на Донбассе
08:12 Ученые назвали последствия массового ношения масок в общественных местах
видео 22:30 "Дело против Порошенко не политическое": Венедиктова прокомментировала вручение подозрения экс-президенту
22:00 Вслед за МВФ Украина получит деньги и от Еврокомиссии
21:30 В Минюсте объяснили, когда могут отобрать жилье за долги
21:00 Пенсию можно будет передавать по наследству: подробности
20:30 "Люди должны общаться как они хотят": Зеленский встал на защиту языков меньшинств Украине
20:00 В Украине появятся новые дорожные знаки: что они значат, фото