Коронавирус Врач: Кондиционеры могут разносить коронавирус

2020-06-10 16:30 231
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Кондиционер переносит массу инфекций, которые намного опаснее коронавируса.

Об этом сообщил врач-инфекционист Юрий Жигарев.

«На счет кондиционера нет убедительных научных данных. В частности, о путях распространения COVID-19. Могу сказать только одно, что кондиционер переносит массу инфекций, которые намного опаснее коронавируса. Также болезнь легионеров, возбудители которой прекрасно размножаются в кондиционерах. Я бы посоветовал проверить ваши кондиционеры, поинтересоваться, когда в последний раз делалась чистка и дезинфекция. Она должна проводиться регулярно», – сказал Ю. Жигарев.

Он уточнил, что не рекомендует пользоваться кондиционером.

«Советую максимально воздерживаться от использования кондиционера», – резюмировал Ю. Жигарев.

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