Коронавирус Кабмин изменил расчет тарифов ЖКХ

2020-06-10 17:00 222
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Предприятия теплоэнергетики смогут при расчете тарифов использовать среднюю цену газа за предыдущий отопительный сезон.

Тарифы на отопление и другие услуги ЖКХ будут рассчитываться с учетом условий работы рынков газа и электроэнергии. Такое решение принято в среду, 10 июня, на заседании Кабинета министров.

Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, в условиях рынка стоимость газа для предприятий теплоэнерго меняется ежемесячно. 
 
Это создает сложности для планирования затрат на энергоносители, на которые приходится 80-85% себестоимости отопления. Поэтому любое изменение приводит к несоответствию фактических расходов запланированным.
 
Теперь предприятия теплоэнергетики смогут при расчете тарифов использовать среднюю цену газа за предыдущий отопительный сезон. В текущем году она составила 4048 грн/1000 м3.
 
По расчетам Кабмина, новый подход не приведет к повышению тарифов, поскольку сегодня в тарифах большинства предприятий теплоэнерго учтена цена газа 6235 грн/1000 м3.
 
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