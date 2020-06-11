Мир Кому и почему придется вернуть полученные за время карантина пособия

2020-06-11 12:15 171

Около 200 тысяч жителей Канады, которые незаконно воспользовались специальным фондом помощи пострадавшим от последствий коронавируса, должны будут вернуть выплаченные им пособия.

Как сообщают СМИ со ссылкой на Канадскую налоговую службу, с марта по июнь власти выплачивали по две тысячи канадских долларов тем, кто из-за пандемии лишился дохода.

Правительство на различные программы помощи населению страны выделило 107 млрд канадских долларов. Вскоре часть из этих граждан вновь вышли на работу и не сообщили об этом властям. Всего выплаты коснулись 8,4 млн канадцев.

Первый случай заражения COVID-19 в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему моменту заразились более 97 тысяч человек, почти 8 тысяч умерли, свыше 56,6 тысяч вылечились.

Канада за прошлый месяц потеряла рекордные 2 млн рабочих мест. Более 7,5 млн канадцев подали заявку на получение какой-либо федеральной помощи по трудоустройству.

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