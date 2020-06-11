Мир Кому и почему придется вернуть полученные за время карантина пособия

2020-06-11 12:15 171
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Около 200 тысяч жителей Канады, которые незаконно воспользовались специальным фондом помощи пострадавшим от последствий коронавируса, должны будут вернуть выплаченные им пособия. 

Как сообщают СМИ со ссылкой на Канадскую налоговую службу, с марта по июнь власти выплачивали по две тысячи канадских долларов тем, кто из-за пандемии лишился дохода. 

Правительство на различные программы помощи населению страны выделило 107 млрд канадских долларов. Вскоре часть из этих граждан вновь вышли на работу и не сообщили об этом властям. Всего выплаты коснулись 8,4 млн канадцев.

Первый случай заражения COVID-19 в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему моменту заразились более 97 тысяч человек, почти 8 тысяч умерли, свыше 56,6 тысяч вылечились.

Канада за прошлый месяц потеряла рекордные 2 млн рабочих мест. Более 7,5 млн канадцев подали заявку на получение какой-либо федеральной помощи по трудоустройству.

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