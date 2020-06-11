Коронавирус COVID на курортах: Составлен рейтинг стран по уровню инфекционной безопасности для туристов

2020-06-12 18:28 69
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В начале пандемии страны, которые могли быстро реагировать на кризисы и имели высокий уровень готовности к чрезвычайным ситуациям, имели самый высокий рейтинг. Сейчас более высокие позиции занимают страны с устойчивой экономикой, развитой медициной и наибольшим уровнем безопасности.

ТОП-100 стран по безопасности COVID-19, по данным Deep Knowledge Group:

  • Швейцария
  • Германия
  • Израиль
  • Сингапур
  • Япония
  • Австрия
  • Китай
  • Австралия
  • Новая Зеландия
  • Южная Корея1
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Канада
  • Гонконг
  • Норвегия
  • Дания
  • Тайвань
  • Саудовская Аравия
  • Венгрия
  • Нидерланды
  • Вьетнам
  • Кувейт
  • Исландия
  • Бахрейн
  • Финляндия
  • Люксембург
  • Катар
  • Лихтенштейн
  • Польша
  • Литва
  • Малайзия
  • Латвия
  • Словения
  • Оман
  • Греция
  • Эстония
  • Хорватия
  • Турция
  • Ирландия
  • Грузия
  • Кипр
  • Чили
  • Черногория
  • Республика Чехия
  • Мальта
  • Испания
  • Португалия
  • Таиланд
  • Болгария
  • Гренландия
  • Мексика
  • Уругвай
  • Ватикан
  • Италия
  • Сербия
  • Филиппины
  • Индия
  • Румыния
  • Соединенные Штаты Америки
  • Словацкая Республика
  • Франция
  • Россия
  • Аргентина
  • Беларусь
  • Монако
  • Швеция
  • Украина
  • Гибралтар
  • объединенное Королевство
  • Южная Африка
  • Сан-Марино
  • Казахстан
  • Босния и Герцеговина
  • Иран
  • Эквадор
  • Азербайджан
  • Монголия
  • Ливан
  • Бельгия
  • андорра
  • Каймановы острова
  • Армения
  • Молдова
  • Мьянма
  • Бангладеш
  • Шри-Ланка
  • Египет
  • Тунис
  • Албания
  • Иордания
  • Панама
  • Бразилия
  • Марокко
  • Алжир
  • Гондурас
  • Парагвай
  • Перу
  • Индонезия
  • Камбоджа
  • Лаос
  • Багамские острова

Важно отметить, что это только оценка риска одной организации, и что риск в разных регионах внутри стран также будет разным. Например, Нью-Йорк был эпицентром риска COVID-19 месяц назад, в то время как Монтана оставалась, относительно говоря, намного безопаснее.

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