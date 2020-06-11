COVID на курортах: Составлен рейтинг стран по уровню инфекционной безопасности для туристов
2020-06-12 18:28 69
В начале пандемии страны, которые могли быстро реагировать на кризисы и имели высокий уровень готовности к чрезвычайным ситуациям, имели самый высокий рейтинг. Сейчас более высокие позиции занимают страны с устойчивой экономикой, развитой медициной и наибольшим уровнем безопасности.
ТОП-100 стран по безопасности COVID-19, по данным Deep Knowledge Group:
- Швейцария
- Германия
- Израиль
- Сингапур
- Япония
- Австрия
- Китай
- Австралия
- Новая Зеландия
- Южная Корея1
- Объединенные Арабские Эмираты
- Канада
- Гонконг
- Норвегия
- Дания
- Тайвань
- Саудовская Аравия
- Венгрия
- Нидерланды
- Вьетнам
- Кувейт
- Исландия
- Бахрейн
- Финляндия
- Люксембург
- Катар
- Лихтенштейн
- Польша
- Литва
- Малайзия
- Латвия
- Словения
- Оман
- Греция
- Эстония
- Хорватия
- Турция
- Ирландия
- Грузия
- Кипр
- Чили
- Черногория
- Республика Чехия
- Мальта
- Испания
- Португалия
- Таиланд
- Болгария
- Гренландия
- Мексика
- Уругвай
- Ватикан
- Италия
- Сербия
- Филиппины
- Индия
- Румыния
- Соединенные Штаты Америки
- Словацкая Республика
- Франция
- Россия
- Аргентина
- Беларусь
- Монако
- Швеция
- Украина
- Гибралтар
- объединенное Королевство
- Южная Африка
- Сан-Марино
- Казахстан
- Босния и Герцеговина
- Иран
- Эквадор
- Азербайджан
- Монголия
- Ливан
- Бельгия
- андорра
- Каймановы острова
- Армения
- Молдова
- Мьянма
- Бангладеш
- Шри-Ланка
- Египет
- Тунис
- Албания
- Иордания
- Панама
- Бразилия
- Марокко
- Алжир
- Гондурас
- Парагвай
- Перу
- Индонезия
- Камбоджа
- Лаос
- Багамские острова
Важно отметить, что это только оценка риска одной организации, и что риск в разных регионах внутри стран также будет разным. Например, Нью-Йорк был эпицентром риска COVID-19 месяц назад, в то время как Монтана оставалась, относительно говоря, намного безопаснее.
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