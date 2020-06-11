Коронавирус COVID на курортах: Составлен рейтинг стран по уровню инфекционной безопасности для туристов

2020-06-12 18:28 69

В начале пандемии страны, которые могли быстро реагировать на кризисы и имели высокий уровень готовности к чрезвычайным ситуациям, имели самый высокий рейтинг. Сейчас более высокие позиции занимают страны с устойчивой экономикой, развитой медициной и наибольшим уровнем безопасности.

ТОП-100 стран по безопасности COVID-19, по данным Deep Knowledge Group:

Швейцария

Германия

Израиль

Сингапур

Япония

Австрия

Китай

Австралия

Новая Зеландия

Южная Корея1

Объединенные Арабские Эмираты

Канада

Гонконг

Норвегия

Дания

Тайвань

Саудовская Аравия

Венгрия

Нидерланды

Вьетнам

Кувейт

Исландия

Бахрейн

Финляндия

Люксембург

Катар

Лихтенштейн

Польша

Литва

Малайзия

Латвия

Словения

Оман

Греция

Эстония

Хорватия

Турция

Ирландия

Грузия

Кипр

Чили

Черногория

Республика Чехия

Мальта

Испания

Португалия

Таиланд

Болгария

Гренландия

Мексика

Уругвай

Ватикан

Италия

Сербия

Филиппины

Индия

Румыния

Соединенные Штаты Америки

Словацкая Республика

Франция

Россия

Аргентина

Беларусь

Монако

Швеция

Украина

Гибралтар

объединенное Королевство

Южная Африка

Сан-Марино

Казахстан

Босния и Герцеговина

Иран

Эквадор

Азербайджан

Монголия

Ливан

Бельгия

андорра

Каймановы острова

Армения

Молдова

Мьянма

Бангладеш

Шри-Ланка

Египет

Тунис

Албания

Иордания

Панама

Бразилия

Марокко

Алжир

Гондурас

Парагвай

Перу

Индонезия

Камбоджа

Лаос

Багамские острова

Важно отметить, что это только оценка риска одной организации, и что риск в разных регионах внутри стран также будет разным. Например, Нью-Йорк был эпицентром риска COVID-19 месяц назад, в то время как Монтана оставалась, относительно говоря, намного безопаснее.

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